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惡搞已成億萬生意 狗狗幣稱霸虛擬貨幣

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導

從惡搞到變成億萬生意，「狗狗幣」成為加密貨幣市場上的新寵。根據外媒報導，2013年末，兩名工程師將網路著名的柴犬表情包和比特幣結合在一起，發展出「狗狗幣」，一開始純屬惡搞，沒想到在網路上爆紅後，價值一路飆升，如今市值高達19億美金。專家分析，比起比特幣，狗狗幣更好入手，且大多應用在給小費等小額消費上，因此更受一般消費者歡迎。

應用在小額消費

CNET，狗狗幣也是虛擬貨幣的一種，和比特幣的概念很像，算是比特幣的衍生產品，由民間發起、可以自由「挖礦」。

狗狗幣的出現可以追溯到2013年，當時比特幣爆紅，而在Adobe任職的工程師傑克遜．帕爾默突發奇想，將虛擬貨幣和有名的柴犬表情包結合在一起，推出「狗狗幣」，本只是想諷刺加密貨幣暴紅的現象，然而想法一推出後獲得網友響應，而當時在IBM擔任工程師的馬克斯認為，狗狗幣比起比特幣，可以用於日常小額消費，增加普及性，並同時加入研發狗狗幣的行列。

當時狗狗幣的網域名稱先是被「美版PTT」Reddit買下，市值高達800萬美金，經過多年在網路發酵後，市值於近日一度飆升到19億美金。此外，狗狗幣不只受網友歡迎，還受到特斯拉創辦人馬斯克、饒舌歌手史奴比狗狗等名人的加持推廣。

爆紅太快憂泡沫化

CNBC報導，狗狗幣之所以大受網友歡迎，甚至成為爆紅網路現象，其中一個原因是比起比特幣，狗狗幣更好入手也更便宜，且比起比特幣大多應用在巨額投資上，狗狗幣可以用於日常打賞、給小費等小額消費，甚至可以用於捐款。

此外，狗狗幣和社群網路的合作也促成狗狗幣大受歡迎，如臉書、部分中國直播平台，都開放用狗狗幣作為打賞用的貨幣單位。

然而創辦人帕爾默卻早已在2015年離開狗狗幣。他表示，狗狗幣爆紅太快，恐怕會產生泡沫現象，但他也承認，加密貨幣、區塊鏈會成為未來生活的主流樣式，且會應用在更多產業上。

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