蘋果終於感受到晶片短缺 庫克：衝擊iPad、Mac產品

蘋果最新一季財報依舊亮眼，營收激增、Mac銷售創紀錄，iPhone需求也優於預期，唯一美中不足的是，該公司終於感受到全球晶片短缺的衝擊。

蘋果執行長庫克和財務長梅斯特里在法說會中警告說，供應短缺問題正影響到平板電腦iPad和Mac電腦銷售。梅斯特里說，在截至6月底止的第3季度，相關問題將導致營收短少30億至40億美元。

庫克和梅斯特里歸咎「影響與多產業的半導體短缺」，同時指出iPad與Mac的需求「非常、非常高」。

庫克表示，他不會提供有關Mac或iPad產品的生產細節，但供應短缺和受限問題很可能在今年稍後影響兩款產品。

庫克表示，元件短缺出現在「舊的節點」（legacy nodes），暗示是採用較舊世代處理器的產品遭遇這類問題。他未表明短缺情況將持續多久，但指出蘋果在上季並未遭遇這個問題。

儘管電子與汽車產業從去年開始就已遭遇晶片供應短缺問題，但蘋果此前一直得以倖免。蘋果上周才宣布推出搭載客製化M1處理器的新iMac和iPad Pro，但兩款產品要到5月下旬才會開始出貨，出貨時間點比以往延後。

蘋果主要產品iPhone顯然目前尚未受晶片短缺影響。