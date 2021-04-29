台積電ADR隨費半跌逾1% 聯電跌幅超過2%
台股ADR周三（28日）漲跌互見，台積電ADR下跌逾1%，較台北交易股票溢價率為10.96%。
道瓊指數28日收盤下跌164.55點或0.48%，以33820.38點作收。標普500指數微跌3.54點，跌幅0.08%，收4183.18點；那斯達克指數下跌39.18點，跌幅0.28%，收14051.03點。
費城半導體指數收盤挫跌1.46%，報3,178.49點。
以下是台股ADR各股收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 8.56 +1.90%
中華電 CHT 40.90 -0.15%
台積電 TSM 119.66 -1.33%
聯電 UMC 10.52 -2.77%
資料來源：彭博資訊
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