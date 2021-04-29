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台積電ADR隨費半跌逾1%　聯電跌幅超過2%

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周三（28日）漲跌互見，台積電ADR下跌逾1%，較台北交易股票溢價率為10.96%。

道瓊指數28日收盤下跌164.55點或0.48%，以33820.38點作收。標普500指數微跌3.54點，跌幅0.08%，收4183.18點；那斯達克指數下跌39.18點，跌幅0.28%，收14051.03點。

費城半導體指數收盤挫跌1.46%，報3,178.49點。

以下是台股ADR各股收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 8.56 +1.90%

中華電 CHT 40.90 -0.15%

台積電 TSM 119.66 -1.33%

聯電 UMC 10.52 -2.77%

資料來源：彭博資訊

台股 台積電 半導體

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