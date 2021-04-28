乙太幣突破2700美元創高 小摩看好後市

全球第二大加密貨幣乙太幣（Ether）28日盤中升破2,700美元，改寫新高紀錄，從本月遭遇的大跌中強勁反彈，並開始搶走比特幣的風頭。

彭博資訊報導，比特幣目前價位仍低於4月中旬創下的高點，而乙太幣已創高，使摩根大通策略分析師在比較這兩種加密幣時，列出幾項看好乙太幣的利多因素。

由Joshua Younger為首的小摩團隊指出：「相較於比特幣，證據指出乙太幣的流動性更穩健，也較不會在衍生商品市場出現交易和托管在交割倉庫（warehouse）的風險，且用戶對乙太幣的基本需求更不易改變，至少現在是如此。」

乙太幣和其隸屬的乙太坊的金融服務廣受歡迎，因為不僅能繞開銀行等傳統金融中介機構，還能在其區塊鏈上交易數位藝術品等加密收藏品。看多乙太幣的人主張，乙太幣以後將吸引更多投機性的需求，原因是投資人著眼於比特幣以外的投資標的，並對其他加密幣愈來愈有興趣。

乙太幣過去一年來飆漲1,231%，優於比特幣同期的不俗表現，比特幣在這段期間也漲了近七倍。