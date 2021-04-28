瑞薩上季營業利益倍增 3月祝融主要影響的是本季

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電
瑞薩電子本月開始恢復茨城縣廠房部分產能，並在上周表示，力拚7月初恢復全部產能並正常供貨。路透社
瑞薩電子本月開始恢復茨城縣廠房部分產能，並在上周表示，力拚7月初恢復全部產能並正常供貨。路透社

全球第二大車用晶片製造商瑞薩電子的第1季營業利益增逾一倍，那珂廠3月中旬發生火災，帶來逾2億美元損失，但對業績的主要衝擊要到第2季才會反映。

瑞薩電子28日表示，上季（截至3月）營業利益增至301億日圓（2.77億美元），營收則成長14%至2,030億日圓。

瑞薩電子旗下茨城縣廠房先前失火，導致從3月19日至4月16日共停工四周，而這起意外導致的產能受阻，可能使該公司的第2季營業利益減少215億日圓（1.97億美元），對第1季的衝擊則有24億日圓。

儘管該公司茨城縣廠房在4月17日恢復生產，但又在4月21日遭遇另一場意外，據了解事發地點是在先前失火的同一樓層的無人搬運車用配電盤冒煙，造成產線一度停工，不過這次並未嚴重影響出貨情況。

瑞薩是「輕晶圓廠」（fab-lite）的晶片製造商，將部份產能外包給台積電等晶片代工廠，這種商業模式使瑞薩不必投資昂貴的生產設施。

不過今年爆發的全球晶片荒，已掀起晶片業者應將更多晶片自行生產、而非委外生產的趨勢，對此瑞薩執行長柴田英利表示，該公司的經營策略並沒有改變。

台積電 車用晶片 火災

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日媒：瑞薩茨城縣廠房預計19日復工

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