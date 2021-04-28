快訊

「報國的路不是只有一條」 趙少康宣布不參選國民黨主席

新黨「共諜案」宣判 王炳忠、侯漢廷5人全部獲判無罪

Sony上季營業利益不如預期 將實施規模18億美元庫藏股

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

Sony今天（周三）公布上季獲利不如預期，並宣布將買回自家股票，規模多達2,000億日圓（18億美元）。

Sony上季營業利益為665億日圓，分析師原估為740億日圓。在這段期間，Sony賣出330萬台PlayStation 5。Sony並預測2022年3月止今年度營業淨利為9,300億日圓。

PS5最近生產受到零組件缺貨影響，市調業者指出，Sony絕大多數遊戲收入仍來自前一代的PS4。

延伸閱讀

Sony宣布與前動視、Bungie成員創立工作室 打造原創3A級多人線上遊戲

升級版？開發商暗示 Sony計畫推出「PlayStation 5 Pro」

呼應玩家支援熱情 Sony將保留PS3及PS Vita的PlayStation Store線上商店服務

Sony Just ears客製化耳機推出台灣限定版本 音場寬闊、人聲清晰

相關新聞

日經：蘋果降低AirPods今年生產量目標 因競爭加劇

日經新聞引述知情人士報導，蘋果公司（Apple）今年將把AirPods原規劃產量削減25%至30%，因為競爭加劇影響這個...

蘋果禍不單行 歐盟反壟斷要提告 俄罰款1200萬

知情人士透露，歐盟最快將在本周對蘋果公司提起反托辣斯訴訟，認為蘋果App Store所設定的開發者規則阻礙競爭，最後可能...

美通膨預期指標已飆至八年新高 Fed看通膨是用猜的？

美國聯準會（Fed）本周三（28日）就要做出最新的利率決策，周二10年期美債平衡通膨率這項通貨膨脹預期指標，飆升到八年新...

迪士尼再撤！關閉東南亞、香港18頻道 台灣MOD 7台在列

繼去年關掉台灣的3個FOX體育台，迪士尼傳出將於今年十月一日關閉東南亞及香港播放、一共18個頻道，其中至少有7個頻道目前...

SK海力士上季獲利優於預期 將擴大資本支出

南韓晶片製造商SK海力士上季獲利優於預期，因受強勁的個人電腦（PC）和智慧手機製造商需求所提振，表示下半年將擴大資本支出...

亞馬遜賣得最好的鞋子品牌？分析師喊買股票

根據UBS Evidence Lab編纂亞馬遜暢銷品追蹤資料，在該網站賣得最好的男女鞋品牌是Skechers，這是全球第...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。