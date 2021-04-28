Sony上季營業利益不如預期 將實施規模18億美元庫藏股
Sony今天（周三）公布上季獲利不如預期，並宣布將買回自家股票，規模多達2,000億日圓（18億美元）。
Sony上季營業利益為665億日圓，分析師原估為740億日圓。在這段期間，Sony賣出330萬台PlayStation 5。Sony並預測2022年3月止今年度營業淨利為9,300億日圓。
PS5最近生產受到零組件缺貨影響，市調業者指出，Sony絕大多數遊戲收入仍來自前一代的PS4。
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