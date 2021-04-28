日經：蘋果降低AirPods今年生產量目標 因競爭加劇
日經新聞引述知情人士報導，蘋果公司（Apple）今年將把AirPods原規劃產量削減25%至30%，因為競爭加劇影響這個無線耳機產品的銷量。
報道說，蘋果原估計今年產量為1.1億組，如今預計將生產7,500組至8,500萬組。
下修產量表明AirPods需求減弱，自2016年上市以來，AirPods出貨量連年有二位數字成長。
知情人士透露，對第2季到第3季之初的訂單大幅減少，「AirPods倉儲和店內的庫存水準目前都很高，需求不如預期強勁。」
報導引述業界消息指出，長時間每年出貨量成長30%到50%是不可能的，AirPods高成長的日子可能已經過去。
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