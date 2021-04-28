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亞馬遜賣得最好的鞋子品牌？分析師喊買股票

經濟日報 / 編譯季晶晶／即時報導
根據UBS Evidence Lab編纂資料，亞馬遜賣得最好的鞋子品牌是Skechers。此為示意圖。路透
根據UBS Evidence Lab編纂資料，亞馬遜賣得最好的鞋子品牌是Skechers。此為示意圖。路透

根據UBS Evidence Lab編纂亞馬遜暢銷品追蹤資料，在該網站賣得最好的男女鞋品牌是Skechers，這是全球第三大鞋類品牌，瑞銀集團（UBS）分析師認為其成長潛力「被低估」，將Skechers股票的目標價訂在57美元，比該股27日收盤價47.3美元高出逾20%。

為獲投資人信心，瑞銀集團說，Skechers的內生性成長（organic growth）必須有高個位數成長率、增加稅前息前利潤率，以及每股盈餘至少要達成市場預期。

上周，Skechers公布第1季營收和獲利超過分析師預期。

一份1月發表的NPD集團報告發現，最近出現「舒適運動」趨勢，背後的四大因素驅動為：在家工作、強調減壓、大家努力養生保健，以及近年轉向休閒隨性風。鬆緊帶和伸縮腰帶是此一風格的兩大特色。

27日剛公布第1季有創紀錄營收的Crocs也以舒適著稱，加上有名人加持使其成為時尚產品，投資機構Baird的分析師將該股目標價自100美元調高到135美元。

Crocs股價繼去年飆逾320%，今年來大漲58%。Skechers過去12個月勁揚87.4%，今年來已攀升38.2%，

品牌 在家工作 UBS

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