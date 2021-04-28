星巴克美國業績傲人 但全球銷售成長低於預期

星巴克的全球成長不如預期，儘管美國業績傲人，而且該公司提高全年銷售預期。

去年同期因疫情擴散和封鎖措施導致表現疲軟，該公司第2季所有地區業績均見上揚已在預料之中，不過，全球同店銷售成長15%，增幅低於彭博資訊訪調分析師預估的17%，反映出全球經濟復甦仍不完全。

在美國，同店銷售成長9%，優於預估的7.5%，中國市場的同店銷售高達91%，反映出去年同期各家門市因疫情大規模關閉，但此一表現仍然低於預估的97%。

隨著疫苗注射增加，美國的業績顯示表現回復正常，儘管全球復甦並不平均。

該公司調高全年財測，銷售將可達285到293億美元間，高於原先的280到290億美元。營業利潤率也上調。

與過去幾季一樣，該公司的交易筆數普遍下滑，但每筆消費的金額增加，這意味客戶到星巴克消費的次數雖然減少，但去的時候花錢較多。

星巴克股價27日盤後下跌1.9%至112.76美元。