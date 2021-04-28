Google Q1營收創新高 獲利優預期 將買500億美元庫藏股

搜尋引擎谷歌（Google）母公司Alphabet公布第1季銷售創新高，主要得力於經濟重啟期間，想擴張的企業增加數位廣告支出，更加強化這家科技巨擘的實力。

疫情提振Alphabet廣告業務，因為居家避疫的一年間，有更多人的生活轉向網路，在YouTube平台觀看影片的同時，透過Google搜尋外賣和雜貨配送選項，各大品牌因此將廣告支出從平面和電視廣告、店內促銷活動，轉移到在Google世界找顧客。

Alphabet上季銷售額為553.1億美元，較去年同期成長34%，且高於華爾街預期的517億美元，當時因為新冠疫情令全球經濟陷入停擺，廣告銷售大幅下滑。

谷歌搜索、Gmail和地圖等主打產品的銷售額為318.8億美元，成長30%，反映出各品牌砸錢在網路世界觸及消費者。YouTube營收60億美元，比一年前多出49%，高於市場預估的57億美元；Google雲端服務營收40.5億美元，比一年前成長46%，大致符合分析師的預估，該服務虧損9.74億美元，大幅縮減了去年同期的虧損。

Alphabet的投資價值多出48.4億美元，但未透露是哪種投資。

在「其他押注」的部分，包括健康平台Verily和自駕車部門Waymo，則有1.98億美元營收，虧損11.5億美元。

總利潤將近180億美元，較一年前飆升162%。每股盈餘26.29美元，遠超過分析師預期的15.82美元。

該公司董事會在4月23日授權額外買進最多500億美元的庫藏股。

Alophabet股價在27日盤後交易上漲逾4%。

駐加州柏靈格姆（Burlingame）的Ensemble Capital公司投資長Sean Stannard-Stockton說：「Google如今順風順水，不僅安度疫情，而且處於有利地位，變得更強大。」

數位支出激增有助Google持續繳出銷售成長佳績，即使它在美國搜尋廣告市場的占比下滑。根據調查業者eMarketer，該公司去年搜尋市占降至57%，低於一年前的61%，同期間，競爭對手Amazon則至13%增加到19%。

監管機關仍舊是Goolge業務成長的最大障礙。去年，美國司法部和另外一個多州聯盟分別提起反壟斷訴訟，指控Google達成秘密協定，以鞏其搜尋引擎地位和廣告業務並打壓競爭對手。這些訴訟迫使Google分拆旗下業務，並讓出市占。此外，Epic Game因Google's Play應用程式商店抽成模式、每日郵報（daily Mail）因數位廣告競拍，對Google提告。