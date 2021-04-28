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「逃兵」也有紀念碑？人類學家的無政府主義觀察

油價創兩周最大漲幅 銅價直逼一萬美元關卡

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

國際原油價格周二創下接近兩周最大漲幅，OPEC+聯盟和BP公司均指出有跡象表明全球部分地區需求強勁復甦。銅價繼續攀高，加速逼近10,000美元大關。隨著刺激措施、疫苗接種和氣候承諾推動全球疫後復甦前景，市場多頭正在蜂擁買入以從中獲利。金價持穩。以下是整理自彭博的商品行情：

●油價創接近兩周最大漲幅

紐約原油期貨周二漲1.7%；OPEC+一個委員會本周決定推進逐步增加產量的計畫，預計雖然印度等國家新冠病例增加，但今年石油需求將強勁反彈。 BP公司執行長Bernard Looney表示，中國的石油需求超過了大流行病爆發

前的水平。

6月交貨西德州中級原油（WTI）合約上漲1.03美元，收於每桶62.94美元；布蘭特原油6月期貨價格上漲77美分，收於每桶66.42美元。

●銅價直逼一萬大關；金價持穩

銅價周二延續漲勢，達到十年來的最高水平，因全球成長前景支持金屬市場普漲，其中鐵礦石價格接近歷史新高。

LME銅期貨一度上漲2.2%，至每噸9,965美元，為2011年3月以來最高價位； 倫敦時間下午5:51，結算價報9,855.50美元。銅價在2011年2月達到最高價位10,190美元。

其他金屬方面：在Fed開始為期兩天的政策會議之際，金價保持穩定。現貨黃金下跌0.2%至每英兩1777.59美元；周一上漲了0.2%。紐約商品交易所6月黃金期貨下跌0.1%，結算價每英兩1,778.80美元。

金價 紐約 油價

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