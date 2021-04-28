台股ADR全面下跌 台積電跌0.2% 聯電跌逾3%

台股ADR周二（27日）全面下跌，其中聯電跌3.31%，跌最深。

台積電ADR跌0.21%，報每股121.27美元，較台北交易股票溢價11.04%。費城半導體指數跌0.76%，回吐前一日漲幅。

美股標普500指數和道瓊工業指數周二（27日）收盤大致持平，特斯拉和3M乏善可陳的財報使得股市承壓，投資人正聚焦於微軟、字母（Alphabet）和其他重量級企業的財報。

道瓊工業指數漲3.36點，或0.01%，每股報33,984.93點，標普500指數小跌0.9點，或0.02%，收盤報4,186.72點，那斯達克指數跌48.56點，或0.34%，報14,090.22點。

台灣加權股價指數漲0.13%，收盤報價17,595.9點。台積電與前一日持平，收盤報610元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 117.29 -1.29 118 -0.6

中華電 CHT 114.38 -0.53 114 0.34

台積電 TSM 677.32 -0.21 610 11.04

聯電 UMC 60.43 -3.31 60.5 -0.11

*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博數據