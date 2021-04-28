美股收盤大致持平 市場等待科技巨頭財報出爐

美股標普500指數和道瓊工業指數周二（27日）收盤大致持平，特斯拉和3M乏善可陳的財報使得股市承壓，投資人正聚焦於微軟、字母（Alphabet）和其他重量級企業的財報。

道瓊工業指數漲3.36點，或0.01%，每股報33,984.93點，標普500指數小跌0.9點，或0.02%，收盤報4,186.72點，那斯達克指數跌48.56點，或0.34%，報14,090.22點。

特斯拉（Tesla）跌4.5%，日前公布的財報不如部分投資人預期，例如營收表現主要依賴碳排放積分和出售比特幣，而非本業的汽車銷售。3M跌2.6%，3M表示，新冠肺炎疫情和2月冬季風暴對供應鏈造成干擾，推升成本升高。

微軟盤後公布上季財報，盤後交易跌近4%，字母公布財報後漲5%。蘋果、臉書和亞馬遜盤中大多漲跌互見，這些企業預計本周稍晚公布財報。

Longbow資產管理公司首席長Jack Dollaride說：「每個人都引頸期盼今日盤後大型科技公司發布財報。如果業績不錯，我認為會帶來很多積極的動能。若財報令人失望，可能迎來非常動盪的一周。」

路孚特的數據顯示，標普500指數成份股企業，第一季整體每股盈利預估比去年同期勁增35%，增幅可能是2010年第四季以來的最高。

標普500指數和那斯達克指數在26日同創收盤新高，受經濟數據改善、疫苗接種步伐加快以及空前的貨幣與財政措施所支撐。

Globalt投資公司高級投資組合經理Tom Martin說：「我們目前所處的階段，經濟持續復甦，有刺激經濟的資金可供使用，人們的消費欲望和消費傾向有所增強。到今年底之前，你將看到有些相當樂觀的想法。」

投資人正密切注意美國聯準會（Fed）為期兩日的會議，就Fed對通膨、購債及資產價格急升為金融體系帶來風險的想法，從中尋找線索。Fed在28日結束會議時預料不會改變政策指引。

美國4月消費者信心躍升至14個月高點，隨著美國加快施打新冠病毒疫苗和政府推書更多財政擴張措施，更多服務業得以重新開業，從而提振需求和企業徵才。

星巴克盤後公布財報，並且尚修全年展望，但盤後交易下跌2.7%。美國快遞巨擘優比速（UPS）盤後大漲約10%，受上季財報優於預期帶動。

奇異（GE）盤後跌0.6%，GE稍早確認全年自由現金流和每股收益的預期，使投資人失望，他們原本預估GE會上修2021年財務展望。