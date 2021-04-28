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馬斯克贏得NASA登月計畫合約 貝佐斯提出挑戰

中央社 / 洛杉磯26日綜合外電報導
NASA16日宣布，決定與馬斯克的太空探索科技公司SpaceX簽下29億美元合約，委託打造重返月球的載人太空船。 路透社
NASA16日宣布，決定與馬斯克的太空探索科技公司SpaceX簽下29億美元合約，委託打造重返月球的載人太空船。 路透社

針對美國科技富豪馬斯克太空探索科技公司（SpaceX）贏得美國國家航空暨太空總署（NASA）登月計畫合約，競爭對手貝佐斯創辦的藍源公司（Blue Origin）現在正式提出挑戰。

路透社報導，馬斯克（Elon Musk）與貝佐斯（Jeff Bezos）是全球最富有的兩名男性，兩人在激烈的全球太空競賽當中爭鬥不休，都想奪得政府機構和企業的合約。

NASA本月16日宣布，決定與SpaceX簽下29億美元（新台幣819億元）合約，委託打造重返月球的載人太空船。SpaceX擊敗的對手包括藍源及應用科學與資訊科技公司Dynetics。

藍源今天宣布，已向美國國會稽核處（GovernmentAccountability Office）提出抗議，指控NASA在最後一刻改變合約得標條件。

對此，馬斯克在一則相關推文回文反擊說：「無法登上（軌道），lol（哈哈大笑）。」

他在推文串中未做進一步說明，只是發布一張截圖，內容是一篇2019年貝佐斯揭露藍源月球登陸器的報導。

太空 馬斯克 貝佐斯

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