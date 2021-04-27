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法、德財長挺全球最低企業稅率

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電
圖左為法國財長勒梅爾，圖右為德國財長蕭茲。路透
圖左為法國財長勒梅爾，圖右為德國財長蕭茲。路透

費加洛報、時代周報27日報導，法、德兩國支持美國提議地跨國企業租稅計畫，將最低企業稅率訂在21%。

彭博資訊報導，法國財長勒梅爾在聯訪中表示：「若大家對拜登政府提出的（最低企業稅率）21%達成共識，那我們將接受這項提案。」

勒梅爾說：「我們最快會在今夏達成歷史性協議。」他還說，若未能達成協議，法國仍會對科技公司維持當前稅率，「美國人能改變立場，是個好消息」。

德國財長蕭茲則說：「重要的是我們同意這個稅率究竟會落在多少，而未來幾周的討論將決定稅率為何。我個人是對美國的提案沒什麼異議。」

拜登政府已提出一項打擊企業避稅的措施，將全球最低企業稅率訂在21%，並建立一套體系，確保全球前百大左右的企業，在他們確實有商業活動的地方繳更多稅。

儘管這項範圍廣泛的提案廣受支持，但到底要把稅率訂在多少，仍是個癥結點，而經濟合作發展組織（OCED）先前歷經多年的討論，也試圖要讓全球對稅率達成協議。

法國 拜登

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