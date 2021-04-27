美股早盤漲跌互見 特斯拉跌逾3%

美股27日早盤漲跌互見，基本上在平盤附近狹幅波動，投資人靜待科技大咖財報。電動車大廠特斯拉跌3%。

道瓊工業指數27日早盤跌33點，或0.1%，標普500指數持平，那斯達克綜合指數漲0.1%，費城半導體指數漲0.3%，台積電ADR跌0.3%。

特斯拉27日早盤跌3%，儘管特斯拉上季淨利為4.38億美元。在出售比特幣和碳權的帶動下，該公司營收和獲利都優於市場預期。特斯拉股價過去12個月累計上漲360%，但今年來表現低迷，迄今已從紀錄高點跌逾18%。

快遞業者優比速（UPS）早盤勁揚逾8%。UPS上季財報遠優於市場預期，且上季營收大增27%。

投資人正密切關注27日盤後公布財報的微軟和Google母公司字母（Alphabet）。臉書、蘋果、亞馬遜也將在本周稍晚發布財報。

投資人也將聚焦27日起為期兩天的聯準會（Fed）決策會議。市場預計Fed的政策指引將維持不變，但可能提供一些訊息，讓外界較了解Fed如何看待通膨、購債計畫，以及資產價格飆漲對金融系統造成的各種風險。