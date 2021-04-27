日經：蘋果M2處理器本月開始產量

知情人士告訴日經亞洲說，蘋果公司設計的下一代Mac處理器本月開始量產，距離蘋果以自家產品取代英特爾設計的中央處理器的目標更近一步。

知情人士說，這個新晶片組的名稱暫定為M2（因為蘋果目前的處理器名為M1），最快可能在7月開始用於預定今年下半年上市的MacBook。

如同M1處理品，這個「蘋果矽」產品系列中的最新產品，就是所謂的系統單晶片（SoC），將中央處理器（CPU）、繪圖處理器（GPU），以及人工智慧加速器）全部整合在一個晶片上。消息人士說，這項新產品將最終將用於其他Mac和MacBook以外的蘋果其他裝置。

這款新晶片組是由蘋果關鍵供應商、全球最大晶圓代工廠台積電使用最新半導體生產技術（名為5奈加強版或N5P）生產，而生產這類先進晶片組至少需三個月時間。蘋果與台積電對此報導均不予置評。

在蘋果推出使用M1的新款iMac和iPad Pro之際，開始量產M2處理器。蘋果表示，M1的CPU效能比使用英特爾晶片組的iMac快約85％，而繪圖效能則是後者的兩倍。