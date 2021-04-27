台積電、聯電ADR繼續大漲 日月光再漲5.5%

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電和聯電ADR連袂繼續第二天漲勢，日月光再漲5.5%。

台積電ADR周一上漲2.4%收121.52美元，較台北交易股票溢價11.2%。費城半導體隨科技股大盤上漲1.7%。

美國股市標普500指數和那斯達克綜合指數周一雙雙創在歷史新高，受特斯拉和其他大型成長股提振。投資人期待大型科技公司在內眾多公司在本周發布的財報。

那斯達克綜合指數上漲121.97點，收在14,138.78點，漲幅0.9%，這是那斯達克綜合指數2021年創下的第13個收盤紀錄。

標普500指數上漲7.45點，至4,187.62點，漲幅0.2%，創下今年第24個新高。道瓊工業指數跌61.92點，至33,981.57點，跌幅0.2%。

台灣加權股價指數昨天大漲272.02點收17,572.29點。台積電漲1.3%收610元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 118.71 +5.45 118.00 0.61

中華電 CHT 114.89 +0.59 114.00 0.78

台積電 TSM 678.08 +2.43 610.00 11.16

聯電 UMC 62.44 +5.37 61.80 1.04

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 標普 半導體

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