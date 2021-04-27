迷因股降溫 美散戶轉戰大型股、ETF

美國股市散戶投資人近來的交易活動雖然已比1月大幅降溫，投資標的也從「迷因股」（meme stock）轉向大型股和指數股票型基金（ETF），但新開戶數仍迅速增加，代表市場仍難以忽視這群螞蟻雄兵的力量。

摩根大通分析師表示，散戶對小型股的交易活動接近今年來低點，但對蘋果、波音等大型股以及景順等ETF的交易活動在過去幾周升溫。

在遊戲驛站（GameStop）軋空潮帶動下，散戶交易在年初急遽升溫，但後來明顯降溫。Vanda研究公司共同創辦人艾瑞克．劉（音譯）指出，若散戶在2月或3月賣出GameStop等熱門股，可能面臨損失，原因是在1月備受散戶追捧的各檔股票，到了2、3月股價大多已重挫20至30%。

艾瑞克．劉說，這可能導致部分投資人撤回資金或轉進ETF。相較於敲進個股，投資人買進ETF能分散風險，是較保守的操作方式。

Jefferies集團分析師表示，儘管目前散戶整體成交量已下滑，但仍幾乎都遠高於以往的任何時期，融資餘額等其他散戶投入市場的指標也相當強勁。

用戶大舉湧入線上券商開戶，代表分析師仍無法忽視散戶的力量。

2019年10月來，嘉信理財（Charles Schwab）、富達國際（Fidelity）等大型券商取消手續費，帶動一波開戶潮，後來又有羅賓漢（Robinhood）等新創業者加入戰局。

嘉信理財表示，第1季新開戶數高達320萬戶，比去年全年還多。券商TradeZero America共同創辦人皮皮托尼說，今年以來，新開戶數已比去年全年多300%至400%。