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Netflix 奪奧斯卡七大獎
美國影壇盛事「第93屆奧斯卡金像獎」25日登場，影音串流平台Netflix以17部電影獲奧斯卡36項提名，最終憑五部電影拿下七項大獎，成為入圍獎項和獲獎數最多的片商，迪士尼緊追其後，勇奪五大獎。
同樣值得關注的是，華裔導演趙婷執導的「游牧人生」（Nomadland），拿下最佳影片、最佳導演及最佳女主角三大獎項，也成為本屆奧斯卡大贏家。在中國大陸長大的趙婷，是首位獲頒最佳導演獎的亞洲女性，也是歷年來全球第二位獲獎的女導演、以及繼李安和奉俊昊之後，第三位獲此殊榮的亞洲導演，顯示主辦單位美國電影藝術與科學學院推行性別與種族多元的努力有成。
過去20年來奧斯卡頒獎典禮都在洛杉磯好萊塢杜比劇院舉行，吸引世界各地影迷朝聖，今年因為防疫考量下，改為首度在有82年歷史的聯合車站舉行，且是以線上轉播的行是，在好幾個地點連線進行。
Netflix推出的「藍調天后」和「曼克」各自拿下兩座獎項，其他獎項包括最佳實景短片、最佳動畫短片及最佳紀錄長片。Netflix自2013年以「The Square」拿下最佳紀錄長片後，已抱回八座奧斯卡大獎，加上今年一口氣拿下七項大獎，總計擁有15座奧斯卡小金人。
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