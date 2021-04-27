歐盟觀光泡泡 迎接美國客

隨著美國與歐洲擴大施打新冠肺炎疫苗，大西洋兩岸的觀光業將摩拳擦掌準備迎接要在夏季出遊的民眾，歐盟表示，計劃允許已接種新冠疫苗的美國旅客到歐盟旅遊，美國民宿的夏季住宿價格也已大漲。

歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）25日接受紐約時報訪問時表示，歐盟可望於夏季開放美國已接種疫苗的旅客前往旅遊，「就我看來，美國使用歐洲藥品管理局批准的（新冠）疫苗，這將讓自由活動和前往歐盟旅遊得以實現」。歐洲藥品管理局已批准美國使用的三款新冠疫苗，包含輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）及嬌生（J&J）生產的疫苗。

馮德萊恩未提供確切開放的時間及細節，但她說美國施打疫苗有「巨大的進展」；美國期望在6月中旬前達到所謂的群體免疫，或讓70%成年人完成接種疫苗。

過去幾周來，歐盟與美國已在討論推行疫苗護照機制的實際和技術層面問題，不久可能就會有解決方案，允許已接種疫苗的旅客能自由旅行。希臘、西班牙、義大利、葡萄牙等國每年夏季都迎來幾百萬名來自美國的遊客。

此外，英國金融時報（FT）報導，在美國接種疫苗的人愈來愈多、當局鬆綁封禁措施之際，美國國內旅行景氣暢旺。