聽新聞
test
0:00 / 0:00

新興股市 疫外落難

經濟日報 / 編譯易起宇／綜合外電

從印度到阿根廷，新興國家與已開發國家的股市漲幅差距愈來愈大，原因是這些新興國家的新冠肺炎疫情惡化，且投資人擔憂疫苗短缺和接種進度緩慢將拖累經濟成長。

彭博資訊報導，開發中國家股市3月中旬以來已落後於全球其他地區的股市，且在4月21日為止的一周內，新興市場股市基金失血13億美元，為逾三個月來最大規模。

這再次顯示疫情如何改變投資人的行為。投資人布局新興市場，向來被視為搭上全球經濟擴張腳步的方式之一，但是，這一次卻是已開發國家的景氣復甦腳步最快。

MSCI新興市場指數今年來的漲幅不到5%，大約只有已開發市場指數的一半。相較下，新興市場股市在2009年暴漲74%，幾乎是已開發國家股市的三倍。

歐美股市都逼近歷史高點，摩根大通上周表示，由於開發中國家的疫苗接種進度緩慢，美國經濟第2季成長率將超越新興國家。

疫苗短缺和接種進度緩慢，導致主要新興經濟體疲於因應新一波疫情。

新興市場 疫情

延伸閱讀

AZ疫苗新增一例嚴重不良事件 40多歲女子腦缺血住院

中國官方：已打2.2億劑新冠疫苗 8成民眾願接種

英國公布新階段疫苗接種 對象50歲以下民眾

印度確診暴增 張文宏：加快疫苗接種難阻疫情爆發

相關新聞

印度疫情野火燎原 衝擊政經

印度新冠肺炎疫情急遽惡化，26日新增確診人數再度突破35萬人，為連續五天改寫紀錄，疫情擴散速度有如「野火燎原」，醫院病床...

股市「5月拋」 驚見賣出訊號

在全球股市價位居高不下之際，時序即將進入5月，策略師指出，「5月拋、趕快跑，9月中再回朝」（sell in May an...

防彈少年團夯 麥當勞、LV品牌合作全包

高價單品配上低價單品的穿搭風格，是時尚界最愛用的混搭手法。現在，南韓男子偶像團體「防彈少年團」（BTS）將這種策略提高到...

Netflix 奪奧斯卡七大獎

美國影壇盛事「第93屆奧斯卡金像獎」25日登場，影音串流平台Netflix以17部電影獲奧斯卡36項提名，最終憑五部電影...

迷因股降溫 美散戶轉戰大型股、ETF

美國股市散戶投資人近來的交易活動雖然已比1月大幅降溫，投資標的也從「迷因股」（meme stock）轉向大型股和指數股票...

新興股市 疫外落難

從印度到阿根廷，新興國家與已開發國家的股市漲幅差距愈來愈大，原因是這些新興國家的新冠肺炎疫情惡化，且投資人擔憂疫苗短缺和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。