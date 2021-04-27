從印度到阿根廷，新興國家與已開發國家的股市漲幅差距愈來愈大，原因是這些新興國家的新冠肺炎疫情惡化，且投資人擔憂疫苗短缺和接種進度緩慢將拖累經濟成長。

彭博資訊報導，開發中國家股市3月中旬以來已落後於全球其他地區的股市，且在4月21日為止的一周內，新興市場股市基金失血13億美元，為逾三個月來最大規模。

這再次顯示疫情如何改變投資人的行為。投資人布局新興市場，向來被視為搭上全球經濟擴張腳步的方式之一，但是，這一次卻是已開發國家的景氣復甦腳步最快。

MSCI新興市場指數今年來的漲幅不到5%，大約只有已開發市場指數的一半。相較下，新興市場股市在2009年暴漲74%，幾乎是已開發國家股市的三倍。

歐美股市都逼近歷史高點，摩根大通上周表示，由於開發中國家的疫苗接種進度緩慢，美國經濟第2季成長率將超越新興國家。

疫苗短缺和接種進度緩慢，導致主要新興經濟體疲於因應新一波疫情。