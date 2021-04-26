蘋果上季營收看增逾30%

受惠於新冠疫情期間Mac和iPad需求激增、以及iPhone 12系列手機熱銷，蘋果上季營收預料將比去年同期成長逾30%，iPhone營收也將年增約四成，顯示蘋果成長動能維持強勁。

不過，市場將密切關注高階款iPhone 12的銷售成績、與晶片荒對蘋果業績的潛在影響，牽動台積電、鴻海、和碩、廣達、大立光、玉晶光等蘋果供應鏈後續訂單動能。

蘋果預定於28日美股盤後（台北時間29日清晨）公布年度第2季（上季）財報，FactSet彙整的數據顯示，營收預料將年增31.6%至767億美元，每股盈餘將年增53%至0.98美元。

FactSet認為，以各產品類別來看，iPhone上季營收預估將年增41.5%至410億美元，Mac營收將年增約25%至67億美元，iPad營收將成長約28%至56億美元。摩根士丹利分析師胡柏蒂的預估更樂觀，看好上季Mac營收將達82億美元，iPad營收將為68億美元。

摩根大通分析師查特吉認為，受到疫情干擾，蘋果不會發表本季的正式財測。不過，市場將關注蘋果主管對於晶片荒的看法，以了解晶片短缺對蘋果本季、及年底前業績的潛在影響。Evercore分析師達里安尼認為，蘋果受晶片荒衝擊的程度可能較其他公司輕微，因「蘋果是全球最大電子零組件採購商之一」。

分析師指出，iPhone上季銷售將因美國消費者需求日漸復甦而受惠，但將觀察高階版的iPhone 12 Pro或iPhone 12 Pro Max銷售表現是否真如傳言一般，遠勝平價版手機，若是如此，則將關注iPhone的平均售價和毛利率增幅是否會超出預期。

分析師並預期，蘋果將試圖減少鉅額現金部位，可能擴大股利發放及執行庫藏股。胡伯蒂預測，蘋果可能提高股利高10%，並提高庫藏股規模至600億美元。