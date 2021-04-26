蘋果上季營收看增逾30%

經濟日報 / 編譯林奕榮╱綜合外電
受惠於新冠疫情期間Mac和iPad需求激增、以及iPhone 12系列手機熱銷，蘋果成長動能維持強勁。（歐新社）
受惠於新冠疫情期間Mac和iPad需求激增、以及iPhone 12系列手機熱銷，蘋果成長動能維持強勁。（歐新社）

受惠於新冠疫情期間Mac和iPad需求激增、以及iPhone 12系列手機熱銷，蘋果上季營收預料將比去年同期成長逾30%，iPhone營收也將年增約四成，顯示蘋果成長動能維持強勁。

不過，市場將密切關注高階款iPhone 12的銷售成績、與晶片荒對蘋果業績的潛在影響，牽動台積電、鴻海、和碩、廣達、大立光、玉晶光等蘋果供應鏈後續訂單動能。

蘋果預定於28日美股盤後（台北時間29日清晨）公布年度第2季（上季）財報，FactSet彙整的數據顯示，營收預料將年增31.6%至767億美元，每股盈餘將年增53%至0.98美元。

FactSet認為，以各產品類別來看，iPhone上季營收預估將年增41.5%至410億美元，Mac營收將年增約25%至67億美元，iPad營收將成長約28%至56億美元。摩根士丹利分析師胡柏蒂的預估更樂觀，看好上季Mac營收將達82億美元，iPad營收將為68億美元。

摩根大通分析師查特吉認為，受到疫情干擾，蘋果不會發表本季的正式財測。不過，市場將關注蘋果主管對於晶片荒的看法，以了解晶片短缺對蘋果本季、及年底前業績的潛在影響。Evercore分析師達里安尼認為，蘋果受晶片荒衝擊的程度可能較其他公司輕微，因「蘋果是全球最大電子零組件採購商之一」。

分析師指出，iPhone上季銷售將因美國消費者需求日漸復甦而受惠，但將觀察高階版的iPhone 12 Pro或iPhone 12 Pro Max銷售表現是否真如傳言一般，遠勝平價版手機，若是如此，則將關注iPhone的平均售價和毛利率增幅是否會超出預期。

分析師並預期，蘋果將試圖減少鉅額現金部位，可能擴大股利發放及執行庫藏股。胡伯蒂預測，蘋果可能提高股利高10%，並提高庫藏股規模至600億美元。

蘋果供應鏈 營收 iPhone

延伸閱讀

iOS更新加強護隱私 批評人士憂影響網路廣告生態

iOS 15即將推出！新增通知首選項用戶可視狀況自訂類別

傳蘋果、三星接連拋棄 歐菲光今獲陸工信部長到廠挺

M1只是前菜 下一代Apple Silicon處理器更狂？據傳32核心CPU與128核心GPU組成

相關新聞

蘋果上季營收看增逾30%

受惠於新冠疫情期間Mac和iPad需求激增、以及iPhone 12系列手機熱銷，蘋果上季營收預料將比去年同期成長逾30%...

基金經理人：美股牛市還沒完

巴隆周刊（Barron's）對美國大型基金經理人的半年度調查指出，美股牛市尚未結束，多數受訪者都看多未來一年股市表現，6...

基建題材燒 炒熱三貨幣

美國總統拜登宣布2.25兆美元基礎建設計畫，多國也將擴大基建投資，促使匯市專家選定三類貨幣為投資標的，就是銅、鎳及鐵礦砂...

晶片荒蔓延 家電也遭殃

亞洲供應商指出，全球晶片荒加劇的情況不只影響汽車與智慧手機製造商，如今也正蔓延到電視機、烤麵包機、洗衣機等家電產品。

Fed升息 可能落在2023年

根據巴隆周刊的調查，大型基金經理人預測，美國的貨幣政策將在未來一年、或是二或三年內維持寬鬆，很少人認為Fed明年下半年會...

特斯拉Q1營收估增72%

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）本周將公布上季財報，在強勁的銷售與交車量支撐下，有望連七季獲利，營收預估也將比去年同期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。