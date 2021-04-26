馬斯克變身節目主持人

特斯拉執行長馬斯克的履歷很快又會多一個頭銜：美國NBC高人氣喜劇節目「周六夜現場」（Saturday Night Live，SNL）的主持人。在美國企業界向來特立獨行的馬斯克，將於5月8日首度擔任SNL主持人，並將與美國「百變流行天后」麥莉希拉（Miley Cyrus）同台亮相。

SNL在24日公布，馬斯克將擔任5月8日節目的主持人，麥莉希拉也將登台表演，擔任音樂嘉賓。這並非馬斯克首度參與演藝圈的活動，他曾在2010年客串演出漫威電影「鋼鐵人2」，2015年也曾在美劇「生活大爆炸」中露臉。

SNL主持人雖然很少由商界人士擔綱，卻非聞所未聞，美國富比世雜誌董事長富比世（Steve Forbes）在1996年競選美國總統時也曾主持過，前美國總統川普也曾在2015年角逐白宮大位時，擔任SNL主持人。

馬斯克並非典型商人，向來特立獨行。根據他最近向美國證管會（SEC）申報的資料，他為自己增添一個「特斯拉技術之王」（Technoking of Tesla）的頭銜。他也常在推特上大膽發言，例如他發文抨擊監管機關。