Fed升息 可能落在2023年

經濟日報 / 編譯林聰毅／綜合外電

根據巴隆周刊的調查，大型基金經理人預測，美國的貨幣政策將在未來一年、或是二或三年內維持寬鬆，很少人認為Fed明年下半年會升息，四成預估Fed要到2023年之後才會調整政策。

Fed將在台北時間29日凌晨2時公布利率決策，預料將按兵不動，主席鮑爾也仍不會鬆口暗示將改變政策，但對經濟現況與前景的看法可能是幾個月來最樂觀，也可能繼續釋放量化寬鬆（QE）措施退場的風聲。

巴隆周刊的調查顯示，大型基金經理人當前擔憂的風險，主要集中在利率上升，然後才是新冠病毒的復熾和變種病毒擴散。其他受高度關注的隱憂，包括可能的財政和貨幣政策失誤、通膨和調高稅率。

隨著美國經濟成長加速、被壓抑的需求獲得釋放，以及供應鏈努力迎頭趕上，幾乎所有受訪經理人都認為，今年和明年的通膨率會上升。但他們認為物價只是暫時上漲，之後將重返過去十年的緩慢增長和低通膨。多數受訪者預期，2021年和2022年美國通膨率平均為2%-3%。

策略點投資顧問公司投資長普林頓認為，物價在未來幾個月將「短暫」飆升，原因是去年比較基期較低，以及供應瓶頸未來將會緩解，「但我們並不擔心通膨會迫使Fed提早行動」。

Acorn金融服務公司執行合夥人甘巴奇尼預計，一旦Fed開始放話為升息試水溫，市場將遭遇麻煩，但他認為這是2022年底或2023年才會出現的問題。

通膨 Fed

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