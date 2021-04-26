聽新聞
test
0:00 / 0:00

基金經理人：美股牛市還沒完

經濟日報 / 編譯林聰毅／綜合外電

巴隆周刊（Barron's）對美國大型基金經理人的半年度調查指出，美股牛市尚未結束，多數受訪者都看多未來一年股市表現，64%認為股票是現在最具吸引力的資產類別，尤其是金融股、小型股及價值股，其次是商品，而加密貨幣與公債則最不受青睞。

投資人現在雖然面臨美股價位偏高、通膨復熾的疑慮，以及央行終將升息等風險，但隨著全美加速施打新冠疫苗、央行維持超低利率，及預期經濟將快速成長，經理人認為股市仍有上漲空間。

巴隆周刊訪調美國152位基金經理人後發現，67%受訪者看好未來一年的美股表現、25%持中立看法，只有7%看空。相較下，去年秋季的調查有54%看好美股前景，但有13%看空。

調查也顯示，看多者認為道瓊工業指數到明年6月底時將上漲1.4%，標準500指數漲4.4%，那斯達克綜合指數的漲幅將達5.3%。但要注意的是，巴隆在3月下旬訪調這些基金經理人時，美股大盤指數比目前低5%至6%。

這些經理人看多股票，主因是預期經濟將加速成長，三分之二受訪者預期美國今年實質國內生產毛額（GDP）至少將成長6%，逾半數預期明年成長率將降至3%-4%，但仍屬強勁。近75%經理人預期，未來一年價值股將超越成長股，能源、工業、原料等景氣循環股備受看好。另有近四成的受訪者認為，小型股未來12個月的表現將優於大盤。

Orion投資組合解決方案策略長范尼曼特別點名金融股，不僅股價相對具吸引力，且能搭上長期利率上升的順風車，因為公債殖利率趨陡會提振銀行的淨利差，銀行股也是升息的避險資產。

這些基金經理人第二青睞的類股是科技股，Per Sterling公司合夥人菲普斯說：「科技與創新是美國最擅長之處，你幾乎須對此類股維持曝險。」公用事業是最不受青睞的類股。市場本周也將迎來繁忙的財報周，181家標普500指數成分企業都將公布季報，包括微軟、臉書、蘋果、Google母公司字母及特斯拉等科技巨擘。

加密貨幣及美國公債則是最不受經理人歡迎的資產，分別有30%及26%的受訪者認為，它們是最不具吸引力的資產類別。整體而言，根據這些大型基金經理人的投資組合配置中位數，17%為固定收益投資、69%為股票、7%為現金，至於衍生性商品、原物料商品及黃金等其他資產的配置，平均占比約為5%。

美股 新冠疫苗

延伸閱讀

櫃買活絡公債 延長交易期間

台股鋼鐵人、航海王當紅 為何金融股「最壞情況已過 好日子要等等」？

美公債吸睛 資金歸隊

比特幣跌破55,000美元

相關新聞

蘋果上季營收看增逾30%

受惠於新冠疫情期間Mac和iPad需求激增、以及iPhone 12系列手機熱銷，蘋果上季營收預料將比去年同期成長逾30%...

基金經理人：美股牛市還沒完

巴隆周刊（Barron's）對美國大型基金經理人的半年度調查指出，美股牛市尚未結束，多數受訪者都看多未來一年股市表現，6...

基建題材燒 炒熱三貨幣

美國總統拜登宣布2.25兆美元基礎建設計畫，多國也將擴大基建投資，促使匯市專家選定三類貨幣為投資標的，就是銅、鎳及鐵礦砂...

晶片荒蔓延 家電也遭殃

亞洲供應商指出，全球晶片荒加劇的情況不只影響汽車與智慧手機製造商，如今也正蔓延到電視機、烤麵包機、洗衣機等家電產品。

Fed升息 可能落在2023年

根據巴隆周刊的調查，大型基金經理人預測，美國的貨幣政策將在未來一年、或是二或三年內維持寬鬆，很少人認為Fed明年下半年會...

特斯拉Q1營收估增72%

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）本周將公布上季財報，在強勁的銷售與交車量支撐下，有望連七季獲利，營收預估也將比去年同期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。