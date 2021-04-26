晶片荒蔓延 家電也遭殃

亞洲供應商指出，全球晶片荒加劇的情況不只影響汽車與智慧手機製造商，如今也正蔓延到電視機、烤麵包機、洗衣機等家電產品。

倫敦金融時報（FT）報導，在新冠肺炎疫情期間，電子產品需求暴增、晶片業者生產中斷，已使全球晶片供應益加緊俏，而遭美國制裁的中國大陸企業大舉囤貨，更令情況雪上加霜。

瑞士信貸亞洲半導體研究主管艾布蘭說，微控制器供應緊俏，可能影響一般家電。業界人士說，由於晶片業者優先將產能分配給高利潤產品，導致用於家電的晶片生產延後。

首爾一家小型電視製造商指出，除非付更高價格，否則更難取得關鍵零組件，「我們得調漲電視機售價，反映原料成本上漲」。現在就連洗衣機裡偵測衣物重量、智慧烤麵包機裡烤麵包等處理簡單作業的低利潤處理器，生產也受波及。

為蘋果iPad生產晶片的DB HiTek指出，智慧手機、電視機和其他家電的晶片訂單遠超過其產能，而顯示驅動晶片、電圓管理晶片及影像感測晶片缺貨的情況特別嚴重。

南韓三星電子和LG電子等集團都感受到晶片荒的影響，三星的兩家主要零組件製造商表示，三星本月已開始減少一些智慧手機零組件的訂單。

家電產品大廠LG表示，晶片短缺尚未擾亂其生產，但也承認這是個風險，「我們正密切關注情勢，若（晶片荒）問題拉長，製造業者將無一倖免」。