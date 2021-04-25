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美股走勢 本周聚焦三大事

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
路透
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本周將迎來市場4月最應接不暇的最後五個交易日。標普500指數成分股有三分之一企業將發布財報外，聯準會（Fed）將舉行決策會議，而美國總統拜登也將在參眾兩院聯席會議發表演說，推銷新的支出和加稅計畫。

拜登定28日（台灣周四上午，以下皆為台灣時間）發表演說，公布他的「美國家庭計畫」內容和支應此支出的加稅方案，包括對富人大幅調高資本利得稅，這是拜登所謂「重建美好未來」大計的第二部分，將包括扶助家庭的支出提案。

本周也是美股「超級財報周」，大型科技股如微軟（周三上午）、Alphabet（周三上午）、蘋果（周四上午）、亞馬遜（周五上午）都將發布財報。半導體大廠超微和高通也將在本周公布財報。

目前為止，已公布財報的企業有86%優於預期。路孚特（Refinitiv）依據估計值和實際公布結果統計，標普500指數企業第1季獲利成長33.9%，營收成長9.9%。

同時，Fed也將在28日（周四凌晨2:00）公布貨幣政策，預料不會有任何變動，可以預期的是，主席鮑爾在發布聲明後的記者會上，勢必得再一次解釋Fed會容許通膨高於2%一段時間，才可能升息，好讓經濟有時間休養生息。Grant Thornton首席經濟師史汪克說：「由於通膨的顧慮，Fed會被逼著出面表態。這對Fed來說是個考驗。」

聯準會偏好的通膨指標PCE指數定30日（周五）發布，核心指數預料會上升1.8%，和Fed的目標2%尚有差距；而29日公布的美國第1季國內生產毛額（GDP）料成長6.5%。

史汪克指出，由於去年基期較低，接下來幾個月的通膨勢必大幅上揚。4月消費者物價指數可能漲到3%，高於3月的2.6%。

Fed 財報 通膨

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