經濟數據強勁復甦 四大指數全面上揚

美國股市上周五（23日）在美國經濟數據展現強勁復甦力道的激勵下反彈，四大指數全面上漲。由於美股價位已偏高，部分券商認為再漲阻力甚大，建議不妨部分獲利了結。

美股結束大幅震盪的一周，先是周一下跌，周中反彈，周四美國總統考慮對富人徵收的資本利得稅提高近一倍的消息之出又大跌。不過，周五公布的PMI與房市等經濟數據均十分出色，美股再度大幅反彈。道瓊周五大漲227.59點，標普500指數和那斯達克綜合指數各漲1.1%和1.4%。

在費半指數大漲2%的支持下，台積電ADR周五大漲2.9%；英特爾因毛利率下滑一度大跌7.5%，終場跌幅收斂為5.3%。

一周下來，道瓊和那斯達克各跌0.5%和0.1%，標普500僅跌0.1%，距歷史新高也只差0.1%。

美國4月服務業採購經理人指數（PMI）由上月的60.4升至63.1，是2009年有統計以來最高。