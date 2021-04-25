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字母主管紅利將連結ESG

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電

Google母公司字母表示，將把資深主管的紅利獎金連結環境、社會與公司治理（ESG）目標，英國時尚電商Boohoo也有類似計畫，凸顯大企業愈來愈重視環境和勞工權益。

字母董事長韓尼詩（John Hennessy）在委託代理書中寫道，將為資深主管打造一項紅利獎金計畫，把ESG目標納入績效評估的一環，預定明年生效。他向股東表示，字母和Google在營運上相當重視ESG目標。字母將在6月2日召開年度股東大會。

韓尼詩也談到多元化和職場騷擾等議題，表示董事會已納入職員和股東意見，就相關準則和問題改善達成共識，包括字母將成立新的多元、平等、包容顧問會議，廣邀公司資深高層和外部專家加入。

在此同時，英國的Boohoo也打算把主管紅利連結特定ESG目標，顯示該公司在陷入工作環境惡劣的醜聞後，試圖推動改革。

英國 電商 醜聞

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