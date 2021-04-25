食品農業新創 上市潮引爆

食品和農業科技新創公司過去數年來甚受創投業者青睞，如今這類企業開始爭搶上市，尋求公開籌資，希望乘著綠色環保投資浪潮迎來資金，用以拓展業務並滿足消費者變化的口味。

金融時報報導，近幾個月上市的食品農企包括擁有能將灌溉水量減少90％技術的美國高科技溫室公司AppHarvest、由傳奇衝浪名人漢密爾頓（Laird Hamilton）共同出資成立的植物奶精公司Laird Superfood，以及利用芥花油生產可生物分解環保塑料的公司Danimer Scientific。

根據PitchBook和Ag Funder的資料，食品與農業科技新創公司去年上市籌資規模成長近八倍至310億美元，超過創投業者和早期投資者去年對同一領域投入的300億美元資金。由於市場對環保永續投資需求龐大，加上美國掀起特殊目的收購公司（SPAC）上市狂熱，相關籌資趨勢今年可望再加速。

食品農業科技創投公司S2G Ventures投資長克里希南說：「旗下投資組合裡的許多公司現在獲得SPAC接洽，這為欠缺資金的食品農企提供融資管道。上市帶來的資金讓私募資金相形見絀。」

然而，這類新創公司上市後，股價初期表現波動劇烈，例如溫室業者AppHarvest的早期投資人在閉鎖期於3月結束後大賣股票，股價幾乎腰斬；植物奶精公司Laird Superfood股價走勢也如雲霄飛車。

AppHarvest在肯塔基州擁有面積相當60個足球場的高科技溫室，能將灌溉用水量減少九成，公司計劃2025年前再建造11座類似溫室，因此尋求籌資。另外，打算收購植物性蛋白食品與飲品企業的Natural Order Acquisition去年底於那斯達克上市。

此外，Eat Beyond去年11月在加拿大證交所上市，該公司的投資對象包括已在新加坡銷售實驗室培育雞肉產品的替代性蛋白新創公司Eat Just，另一家則是尋求讓實驗室生產人造母乳的新創公司TurtleTree Labs。農業數據公司Farmers Edge 3月在加拿大上市，獲脫口秀天后歐普拉入股的瑞典燕麥奶生產商Oatly4月下旬也在美國提交首度公開發行（IPO）申請文件。

雖然股市多頭讓新創公司的股票獲得買盤，但前矽谷創業家、農業科技創投公司Asttyanor經營者阿尚保說，投資人須明白新創公司的本質，一些投資最終會以不利結局收場，就像投資人在1990年底買進科技股一樣，現在市場對食品與農業新創公司「照單全收」，導致了高估值。