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6月將出訪 赴歐G7峰會

經濟日報 / 國際中心／綜合外電

白宮23日宣布，美國總統拜登預定6月11日起出訪英國和比利時，將安排G7等三場峰會。

白宮發言人莎奇表示，拜登選擇歐洲作為當選後出訪首站，凸顯美國重建大西洋關係的承諾。白宮資深官員則透露，拜登將會在G7會議上呼籲成員國，就新疆維吾爾族人遭迫害的問題，繼續施壓中國。

莎奇透過聲明表示，拜登將與英國首相強生，參加在6月11日到13日舉行的G7峰會，強化對多邊主義的承諾，合作促進重要的美國政策優先，包括公共衛生、經濟復甦與氣候變遷。

接著14日將前往歐洲聯盟總部所在比利時布魯塞爾，參加北約峰會，確認美國對北約、跨大西洋安全與集體防禦的承諾。

因軍費分擔爭議，美國與北約的關係過去數年有些緊張，拜登一上任就重申規範「互助防禦」的北約組織公約第五條。莎奇表示，拜登此行將參與北約峰會，北約領導人將討論如何應對未來威脅與有效分擔責任；以及和個別北約會員國舉行雙邊會議。

另據路透報導，白宮國安副顧問辛格（Daleep Singh）表示，此次G7峰會上除了聚焦疫情後經濟復甦及具體對抗氣候變遷議題外，還將「提升G7成員國共同擁有的民主價值」。

辛格說，「我們希望採取明確且具體行動，對如中國這種非市場經濟體，展現盟國共同合作的企圖。」他表示，在G7峰會召開前，相關細節仍在商討中，但此次峰會為美國盟友提供展現團結的好機會，「我們清楚表明，消費者應該知道哪些進口產品涉及強迫勞動。我們的價值觀也必須灌注至貿易關係中」。

北約 拜登 G7

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