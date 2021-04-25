森永靠「咬冰棒聲」銷量翻3倍！ASMR是什麼？連Netflix、蘋果都在用
摘要
1.ASMR是現今一種新的廣告形式，利用刺激人的視、聽、嗅覺等知覺，產生愉悅的感受，進而讓消費者記住廣告，對品牌產生好感。
2.廣告影片多半是「先決定視覺、再搭配音樂和聲音」，重點還停留在單純的視覺溝通中，沒有進一步思考消費者到底「聽到了什麼」，又「記住了什麼」。
3.日本森永就利用ASMR，光告靠一支「咬冰棒聲」廣告，就讓銷量翻3倍。而蘋果、IKEA、Netflix也都利用環境白噪音，讓消費者不知不覺埋單產品。
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什麼是「ASMR」？
ASMR（Autonomous Sensory Meridian Response）稱為「自發性感官經絡反應」，主要是透過視覺、聽覺、嗅覺等知覺，刺激人類顱內、頭皮、後背以及四肢等部分，而產生愉悅的感知現象。
例如，有人聽到他人在吃炸雞的咀嚼聲、竊竊私語、切菜聲、衣物磨擦聲、燒木柴的劈啪聲等，身體就會出現一種酥麻感，進而感到治癒、放鬆。
「ASMR」給管理者的啟示
消費者對市面上的各種類型廣告，逐漸習以為常，越來越難搶佔注意力。
品牌在製作廣告行銷影片時，多半是「先決定視覺、再搭配音樂和聲音」，廣告的重點還停留在單純的視覺溝通中，沒有進一步思考消費者到底「聽到了什麼」，又「記住了什麼」。
也許跳脫視覺，透過ASMR行銷廣告，更能讓消費者重新認識、記住品牌，或衍伸出新商機。尤其，目前的拍攝、錄音設備都已具備一定水準，能錄製非常細微的聲音，更加強化ASMR的觸發，聽感更加明顯。
或許大家並不清楚 ASMR 是什麼，但有可能讓大眾透過ASMR的方式，產生生理反應而記住品牌。
「ASMR」有哪些實例？
1.IKEA
IKEA在2017年時就推出一則廣告影片，影片中的解說員輕聲細語介紹床具，且透過整理抱枕、磨蹭衣物、輕拍檯燈等，發出舒服的聲響，讓觀眾可以從另一層面，來感受家具的舒適性。
以前我們大概只注意到，家具好不好看、耐用度以及價格，現在似乎連「好不好聽」也是考量之一，因為家具的材質也有很多種類型，發出的聲響也都會不一樣。
IKEA便是透過拍攝ASMR影片，把聽覺、觸覺的效果展現出來，很多人看了之後，就會覺得他們家的家具質感很好，藉此產生了好印象。
這部影片至今已累積3百多萬次觀看，歸功這支廣告，IKEA實體店銷售額增加了4.5%，線上銷售額則提高了5.1%。
2.Netflix、Apple、可口可樂
Netflix上架的節目《家有壁爐》突然爆紅，一個小時的影片只拍攝著火爐的火光，和柴火發出的劈啪聲，豪無劇情、無對白。觀眾卻因為火舌的舞動、木柴發出的劈啪聲，感到無比的治癒感，而埋單。
《家有壁爐》爆紅後，甚至推出「4K樺木版」，也奪得知名電影電視評論網站《IMDb》8分的高分。
美國科技巨頭蘋果也搭上ASMR熱潮。蘋果為了推銷Air pods、iPhone XS，2019年推出了四支ASMR影片，包含木匠打磨、耳邊細語、雨滴打在不同物體上、行走叢林腳下摩擦的沙沙聲。利用拍攝環境白噪音，讓消費者身心放鬆，也藉此強調iPhone XS與iPhone XS Max收音、錄影畫質表現。
此外，可口可樂也在2019年時，推出了四支可口可樂ASMR影片，分別搭配烤肉、披薩、漢堡、義大利麵四種主食，他們將可樂那種氣泡聲，或是冰塊碰撞、倒飲料、瓶蓋的聲音強化後，讓消費者產生生理反應，想當場就打開一瓶可樂喝。
雖然這四部可口可樂影片都只有短短15秒，卻獲得百萬觀看人次。
3.森永製菓
2013年，森永上市一款口味、成分並不出奇的巧克力冰棒，然而，該產品在2017年時，銷量卻突然翻3倍，就靠一支「咬冰棒聲音」的影片。
2016年，森永找感官訊息工程專家研究商品，結果發現，該款冰棒7mm厚巧克力外層的「質地」和「聲音」令人喜愛。
調查結果出來後，森永不做任何廣告，只透過網路影片傳達吃冰棒時候所產生的「Pakipaki」聲，2017年的銷量便是2013年的3倍。
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