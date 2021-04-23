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拜登6月中旬訪歐 將參與G7、北約與歐盟峰會

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導

美國白宮發言人莎奇（Jen Psaki）23日表示，美國總統拜登將自6月11日起出訪英國與比利時，這將是拜登就任總統以來首次海外出訪，將參與G7、北約與美國歐盟峰會，除了參與多邊活動，拜登也將與北約會員國領導人分別舉行雙邊對談。

莎奇表示，拜登此行凸顯美國重建聯盟、振興跨大西洋關係，與盟友和多邊夥伴應對全球挑戰和更好保障美國利益的承諾。

莎奇說，拜登將與英國首相強生（Boris Johnson）參加在11日到13日舉行的七大工業國（G7）峰會，強化對多邊主義的承諾，合作促進重要的美國政策優先，包括公共衛生、經濟復甦與氣候變遷。

莎奇表示，在訪問英國後，拜登14日將前往比利時布魯塞爾，參加北約峰會。

莎奇說，拜登將確認美國對北約、跨大西洋安全與集體防禦的承諾；北約領導人將討論如何應對未來威脅與有效分擔責任；拜登還將與北約個別領導人舉行雙邊會議。

此外，莎奇表示，拜登訪問布魯塞爾期間將參與美國－歐盟峰會，強調美國對跨大西洋的承諾，雙邊領導人討論議題包括，確保全球公衛安全、刺激經濟復甦、應對氣候變遷、強化數位與貿易合作，強健民主與共同解決外交政策問題。

拜登 北約 英國

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