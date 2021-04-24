歐全面復甦 美景氣強勁

歐元區4月經濟活動迎來全面復甦，美國製造業與服務業景氣更是站上12年最高點，但強勁的需求加上供應鏈面臨的瓶頸，也引發通膨壓力不斷增溫。

IHS Markit於23日公布，歐元區4月綜合採購經理人指數（PMI）初估值升至53.7，站上九個月高點，其中服務業PMI升至50.3，是連八個月萎縮後首次擴張，製造業PMI升抵63.3，為1997年中有紀錄以來最高。

美國4月綜合PMI攀升到62.2，是2009年開始紀錄此數據以來最高，工廠業者接到的訂單也以前所未見的速度增長。

不過，歐、美供應鏈均受阻，導致工廠面臨原物料成本大漲的情形，IHS Markit首席經濟學家威廉森說，供應面狀況持續惡化，對展望是個疑慮，尤其是跟物價相關的展望，他在稍早歐元區數據公布時發布的聲明裡也警告，「消費者物價（通膨）很可能因此在未來幾月竄升。」

此外，歐元區目前仍比疫情爆發前多出逾150萬人失業。