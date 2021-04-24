日本四地將再進入緊急狀態

日本在物價持續下跌之際，當局23日宣布東京都、大阪、京都及兵庫等四地將從25日起再度進入「短暫而強力」的緊急狀態，為期17天、且涵蓋「黃金周」假期，意味著企業期待已久的商機將泡湯。

經濟學者表示，若日本仍無法壓制新冠肺炎疫情，或延長經濟活動管制時間，經濟可能陷入二次衰退。

由於日本近來新冠變種病毒是以都會區為中心擴大傳染，政府這次發布緊急事態宣言，是為了遏止黃金周的人口移動。這是日本繼去年4月和今年1月以來，第三次發布緊急事態宣言，從4月25日實施至5月11日，且採行的封鎖措施比前兩次還嚴格

政府要求提供酒飲和伴唱設備的餐飲店須暫時歇業，總面積1,000平方公尺以上的大型商業設施（生活必需品販賣區除外）須暫時停業，未提供酒類的餐飲店須在晚間8時前打烊，體育賽事和演唱會等大型活動將原則上採無觀眾方式舉辦。

政府也要求鐵路和公車等大眾運輸機關平日提早末班車時間、周末和假日減班，並要求七成企業員工採遠距上班。

由於東京、大阪、京都及兵庫等四個地區的經濟產值約占全日本三分之一，進入緊急狀態後，經濟快速復甦的希望也就此落空。此前經濟學者預測，日本第2季經濟將強勁反彈，但若緊急狀態結束時間比原訂還晚，經濟展望可能再度下墜。

SMBC日興證券首席市場經濟學者丸山義正表示，這輪緊急狀態將使第2季經濟成長率減損4個百分點，「關鍵在於5月將下滑多少，和6月將回升多少」。

在此同時，日本通膨依然積弱不振。日本3月消費者物價指數（CPI）比一年前下跌0.2%，不計生鮮食品的核心CPI年減0.1%，降幅雖比2月的0.4%縮小，但在當局嚴格管制經濟活動後，短期仍難以轉為正值，距離央行的2%仍遠。

日本4月製造業採購經理人指數（PMI）初估值升至53.3，為2018年4月以來最高，服務業PMI持平於48.3，為連續第15個月萎縮。