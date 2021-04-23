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10年來最大手筆！Panasonic砸71億美元 收購美國AI公司

經濟日報 / 編譯黃嘉洵／綜合外電
日本Panasonic同意以71億美元，收購美國人工智慧（AI）軟體開發公司Blue Yonder。路透
日本Panasonic同意以71億美元，收購美國人工智慧（AI）軟體開發公司Blue Yonder。路透

日本Panasonic同意以71億美元，收購美國人工智慧（AI）軟體開發公司Blue Yonder，為Panasonic至少是2011年來最大併購案。

彭博資訊報導，Panasonic已持有Blue Yonder 20%的股權，將再以56億美元從New Mountain資本和黑石集團旗下基金收購剩餘股權，包括償還債務在內，Panasonic總計斥資71億美元。

路透報導，此交易為Panasonic於2011年收購舊三洋電機以來最大規模的收購案。

報導也說，早年以消費電子和家電用品馳名國際的Panasonic，近年來已逐漸轉型，更聚焦發展供應零組件和各項服務給其他企業，為特斯拉生產電池即是一例。

Blue Yonder於1985年成立，總部在美國亞利桑那州，專事生產供應鏈管理軟體，使用AI預測產品需求，去年營收逾10億美元，全球共有逾3,000名客戶，其中不乏可口可樂、沃爾瑪、星巴客這類知名大企業。

這樁收購案使Blue Yonder估值達85億美元；Panasonic不到一年前以8億美元買進Blue Yonder少數股權。

消息公布後，Panasonic股價23日在東證一度下跌4.87%，觸及1月18日以來最低點，收盤跌幅收斂至3.5%。分析師表示，對Panasonic而言，瞄準美國市場是好的方向，但Blue Yonder估值不便宜。

Panasonic的併購資金來源為過渡性貸款及現金，預計今年底前完成交易。

AI 沃爾瑪 日本 Panasonic

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