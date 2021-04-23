梅克爾再談Wirecard醜聞 「尚無理由認為該公司有嚴重違規」

德國總理梅克爾對在2019年中國之行中替前達克斯上市公司Wirecard做宣傳一事作了辯護。她周五（4月23日）在聯邦會議院一調查委員會作證時就此表示，「當時，盡管已有各種新聞報導，但尚無理由認為Wirecard公司犯有嚴重違規行為」。該委員會為聯邦議院專設，就金融科技公司Wirecard被控欺詐實施調查。梅克爾在聽證會上明確表示，Wirecard致力於打入中國市場，這符合德國政府的目標。

梅克爾稱，政府以及政府首腦在雙邊接觸中為德國經濟利益站台，提供支持，這很正常。她強調「在這次訪程中，Wirecard公司並未享受到任何特殊待遇。」

在2019年中國之行中，梅克爾總理曾向北京領導人提及關於Wirecard計劃收購中國在線支付公司AllScore Financial（商銀信） 這一議題。她稱，此議題之所以在會晤時涉及，源出於事物自身發展的邏輯，並與德國政府多年致力於中國市場開放的努力相契合。

梅克爾指出，事後看，這次旅行似乎是一次Wirecard之旅，「但情況遠非如此」，與習近平主席的會談涉及許多政治問題。

去年夏天，Wirecard承認其資產負債表有1.9億歐元漏洞。然而，檢方確信， 至少從2015年起，該公司即已在財務報表上作手腳，而經濟審計師則年復一年，毫無保留地替這些財務報表蓋章。

梅克爾表示，總體而言，「我作為聯邦總理」要對此承擔責任。由此，她替自己的經濟顧問羅勒（Lars-Hendrik Röller）做了開脫。羅勒之妻被指充當了Wirecard和一家中企之間的中間人，羅勒本人因此受到抨擊。梅克爾表示，她沒有絲毫理由質疑自己對羅勒的信任。

在中國之行之前，梅克爾總理會晤過被視為Wirecard說客的前國防部長楚．古滕貝格（Karl-Theodor zu Guttenberg）。聽證會上，梅克爾說，雖不記得晤談中古滕貝格是否具體提及Wirecard，但談話後，她把他介紹給了羅勒，這是事實。

涉及Wirecard金融欺詐醜聞，梅克爾表示，無法百分之百地保障防止犯罪圖謀，但仍應采取一切措施，防止再度發生這種情況。梅克爾提到了計劃中的財務監督改革。

在梅克爾總理作證前，反對派和社民黨人士曾對她發出批評。調查委員會中的綠黨代表巴亞茲（Danyal Bayaz ）表示，雖然梅克爾是被手下人牽著馬 "騎進來的"，無直接責任，但在此事上的表現絕無光彩可言。她以楚．古滕貝格為例，提及存在有一個圍繞Wirecard的「說客和顧問網絡」。左翼黨代表德馬西（Fabio de Masi）強調，梅克爾必須回答這個問題：為什麼在習近平那裡為Wirecard公司游說？社民黨的代表齊默爾曼（Jens Zimmermann）也做出類似表態。

社民黨籍的聯邦財政部長肖爾茨（Olaf Scholz）也因這一醜聞受到壓力。他已於周四在調查委員會上作證，並強調，對這一他認為的大規模欺詐行為，政府無任何責任。基民盟/基社盟和反對派則認為肖爾茨須負政治責任，因為，負責金融監督的聯邦機構Bafin 隸屬他領導的部，而該機構本應能發現Wirecard的違規行為。

然而，肖爾茨和他所在的社民黨卻強調，首先是審計公司的問題。不過，他們也認為，必須改革Bafin。本周二，基民盟籍的聯邦經濟部長阿爾特邁爾（Peter Altmaier）在該委員會作證時表示，在處理Wirecard問題上，他看不到聯邦審計監管機構Apas有任何明顯失誤。

（德新社）

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