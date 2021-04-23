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蘋果傳砍三星OLED面板訂單 轉單LG京東方

經濟日報 / 編譯易起宇／綜合外電
蘋果iPhone傳將減少三星OLED面板的使用比率。圖／歐新社
蘋果iPhone傳將減少三星OLED面板的使用比率。圖／歐新社

蘋果據傳今年將減少對三星顯示器OLED面板的依賴，轉為擴大使用LGD和京東方（BOE）的面板。

韓媒Business Korea報導，在蘋果iPhone去年使用的OLED面板中，三星顯示器的面板占比高達78%。但據全球最大三星粉絲線上社群SamMobile預測，三星面板今年的占比將下滑13個百分點，至65%。

換句話說，在蘋果今年需要的1.69億片面板中，三星將只提供其中的1.1億片面板。

同時，樂金顯示器（LGD）提供給蘋果的面板比率預期將從去年21%增加至29%，相當於將提供5,000萬片面板給蘋果。

中國大陸最大顯示器製造商京東方，預期將提供900萬片面板給蘋果。京東方雖然尚未通過蘋果的品管測試，但已接到蘋果訂單，供應iPhone 12的替換用面板。京東方也正在為LG的折疊手機研發顯示器。

SamMobile成立於2004年，已成為三星相關情報的可靠來源之一，每月吸引數千萬名網民登陸。

蘋果 OLED LG

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