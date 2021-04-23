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比特幣跌勢加劇 受拜登提高富人稅的傳聞拖累

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
比特幣22日跌勢加劇，為過去七日以來第六日下挫。路透
比特幣22日跌勢加劇，為過去七日以來第六日下挫。路透

比特幣周四（22日）跌勢加劇，為過去七日以來第六日下挫，受美國總統拜登計劃提高富人稅的消息拖累。有報導指出，拜登擬把富人的資本利得稅稅率提高近一倍。

比特幣終場大跌6.19%，或失血3,402美元，收報51,593.44美元，23日亞洲早盤跌2.12%至50,501美元。

比特幣過去一周已重挫逾15%，受日前一則假消息拖累。推特先前有匿名帳號推文，聲稱美國財政部計劃打擊加密貨幣洗錢活動。

Miller Tabak+投資公司首席市場策略師Matt Maley說：「你最需要擔心的事，就是漲最多的標的最容易遭到市場賣出。這不代表市場會倒貨、百分之百出清投資部位，但有些投資人在此握有龐大的部位，因此，若大幅調高資本利得稅，他們可能損失慘重。」

根據現行規定，美國投資人若持有加密幣超過一年，賣出時須繳交資本利得稅。數位資產領域自去年12月以來已飆漲80%。比特幣尤其是近幾年表現最佳的資產，投資人若在一年前入手，現已取得625%的報酬率，若在2019年4月市場，報酬率相當於860%。

比特幣 拜登 洗錢

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