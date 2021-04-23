台積電ADR跌逾1.7% 較台北交易溢價逾9% 費半跌2%

台積電ADR周四（22日）收跌1.77%，報每股115.32美元，較台北交易股票溢價9.59%。費城半導體指數跌2.31%，悉數吐回前一日漲幅。

美股三大指數周四（22日）齊跌，因有報導指出，美國總統拜登計劃把富人的資本利得稅稅率提高近一倍。分析師認為，投資人在市場沒有明確走向之下趁機獲利了結，而大型科技公司的財報季下周才開跑。

道瓊工業指數收跌321.41點，或0.94%，每股報價33,815.9點，標普500指數下挫38.44點，或0.92%，收盤報4,134.98點，那斯達克指數跌131.81點，或0.94%，報13,818.41點。

台灣加權股價指數跌0.61%，收盤報價17,096.97點。台積電跌0.17%，收盤報591元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 108.26 -3.26 108 0.24

中華電 CHT 115.03 +0.02 114.5 0.46

台積電 TSM 647 -1.77 591 9.59

聯電 UMC 54.48 +0.41 54.8 -0.58

*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博數據