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道瓊跌321點率美股下跌 拜登擬加稅促使投資人獲利了結

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
美股周四跌近1%，因有報導指出，美國總統拜登計劃把富人的資本利得稅稅率提高近一倍。美聯社
美股周四跌近1%，因有報導指出，美國總統拜登計劃把富人的資本利得稅稅率提高近一倍。美聯社

美股三大指數周四（22日）齊跌，因有報導指出，美國總統拜登計劃把富人的資本利得稅稅率提高近一倍。分析師認為，投資人在市場沒有明確走向之下趁機獲利了結，而大型科技公司的財報季下周才開跑。

道瓊工業指數收跌321.41點，或0.94%，每股報價33,815.9點，標普500指數下挫38.44點，或0.92%，收盤報4,134.98點，那斯達克指數跌131.81點，或0.94%，報13,818.41點。

路透引述消息人士報導，拜登將在下周提議，把年收入超過100萬美元的個人邊際所得稅稅率，從37%調升至39.6%，和把他們的資本利得稅稅率調升近一倍至39.6%。若這項提議通過，將是美國1913年開始課徵資本利得稅以來的最高稅率。

消息人士也說，提案目標是為兒童保育、學齡前義務教育和帶薪休假等重大投資籌措約1兆億美元資金。

避險基金Great Hill資本公司董事長海耶斯說：「如果這個提案有機會通過，股市將重挫2,000點。」

Kingsview資產管理公司投資組合經理Paul Nolte表示，當市場流傳有關調高所得稅或資本利得稅稅率的消息，所有人都興奮不已。他們都先賣出，然後才問問題。「這比較像是短期內的本能反應。」

在道瓊工業指數和標普500指數近來創新高後，市場一直是暮氣沉沉，投資人期望從大型科技公司即將登場的財報中尋找指引，包括微軟、Google母公司字母和臉書。

海耶斯說：「在我們走出這個資訊真空期之前，市場基本上是缺乏方向。未來真正重要的是，那些大型科技公司下周公布的獲利表現如何？」

標普500指數醫療保健類股盤中創新高，工業類股寫下單日最大漲幅。美國航空（American Airlines）和西南航空（Southwest Airlines）的上季虧損低於預期，預示旅遊需求的復甦。但這兩家公司分別跌4.5%和1.6%。

美國上周首度申請失業救濟金的人數降至54.7萬人，為13個月來低點，顯示企業減少裁員，提振4月就業將再度大幅增長的預期。

標普 拜登 美股

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