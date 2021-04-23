油價因需求增強上漲 銅隨供給緊張緩解回落 金價下跌

國際原油價格周四小漲，主要經濟體需求增強的跡象抵銷市場對印度等國家疫情猖獗的疑慮。金價創逾一周來最大跌幅，因美國申領失業救濟數據優於預期，降低了黃金的避險吸引力。銅價回落，交易員在需求旺盛跡象與最大上市銅礦商供應增加的預測之間評估。以下是整理自彭博的商品行情：

●油價小漲

原油價格小幅上漲，主要經濟體需求增強的跡象抵銷場對印度等國家疫情猖獗的疑慮。

「目前需求並沒有超過預期，」 U.S. Bank Wealth Management的高級投資策略師Rob Haworth表示， 「直到經濟重新開放，旅行和經濟活動再度回升之前，市場都會處於猶豫不決的狀態」。

6月交割的西德州中級原油（WTI）原油期貨上漲8美分，收於每桶61.43美元；6月交割的布蘭特原油期貨價格上漲8美分，至每桶65.40美元。

●黃金下跌

金價創逾一周來最大跌幅，因美國申領失業救濟數據好於預期，降低黃金的避險吸引力。

周四數據顯示，截至4月17日當周的美國首次申請失業救濟人數減少3.9萬人，降至54.7萬人；之前彭博調查經濟學家得出的預測數字為61萬人。金價在去年創紀錄漲勢之後已經失去了動力，受美元上漲和債券殖利率上升影響。

儘管如此，印度和中國在觀望一年後的重新購買可能在未來為黃金提供支撐。

紐約時間下午1:39，黃金一度下跌0.8%至每英兩1,779.46美元，為4月12日以來最大跌幅，最新報1,780.76美元。

Comex 6月交割黃金期貨下跌0.6%，收於1,782美元。

現貨鈀金跌1.4%，周三曾觸及歷史新高每英兩2,895.96美元。

●銅下跌

銅價回落，多數基本金屬也伴隨美元上漲而下跌。

Freeport-McMoRan Inc.上季度產量超出預期，並提高年度銷售預測，這將有助於緩解全球銅供應緊張局面。在需求旺盛和一些地方生產中斷之際，Freeport產量上升給冶煉商和銅消費者減輕了壓力。

「基本金屬價格漲勢正受到通貨再膨脹支撐，但供應風險下降釋放出反向信號，」道明證券分析師Bart Melek在報告中寫道。道明對全球金屬供應風險的衡量指標顯示「供應中斷對基本金屬價格的影響終於有所緩解」。

截至當地時間17:51，倫敦金屬交易所(LME)期銅下跌0.5%，結算價報每噸9,401美元，周三收於9,445美元，為2011年8月以來最高結算價。