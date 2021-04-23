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加國縮減QE 開第一槍

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電

加拿大央行宣布將縮減購債計畫規模四分之一，並暗示可能提前在2022年底升息，反映加國央行立場轉鷹，朝收回因應疫情的特殊刺激措施，邁出一大步，也成為全球第一家縮減量化寬鬆（QE）規模的主要央行。

加拿大央行21日維持基準利率在0.25%不變，但將把每周公債購買規模從目前的40億加幣，調降至30億加元（24億美元）。

央行說，加國經濟將比預期更早完全擺脫疫情影響，這一轉變可能促使官員最快在明年升息，而非像先前指引所說，2023年之前不採取任何行動。

加國央行的立場比市場預期更鷹派，顯示該央行渴望迅速推動政策正常化過程，也是已開發國家中撤回刺激政策方面邁步最大的央行之一。

歐洲央行（ECB）22日維持貨幣政策不變，存款利率保持在負0.5%，也維持QE規模於1.85兆歐元。美國聯準會（Fed）上周才表示，將在升息前先縮減購債規模，但未表明何時將展開減碼。

加國央行調高今年經濟成長率預估逾2個百分點至6.5％。央行總裁裁馬克林表示，雖然央行承諾，在經濟恢復到以充分產能運作之前不會升息，但不保證在條件達到時就一定會升息，「當這些條件達到時，我們才會評估。不是機械化的。」

疫情 加拿大

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