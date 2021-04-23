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歐盟嚴管高風險AI應用
歐盟執委會21日公布規範人工智慧（AI）應用的草案，將嚴格監管人臉辨識及其他高風險的AI應用領域，違者可能面臨巨額罰款，企圖在AI關鍵技術的規範領域先豎立國際標準。
草案列舉出面臨監管和規範的「高風險」AI應用領域，包括關鍵基礎建設、大學入學測驗、貸款申請等，自動駕駛、聘僱或庇護決定等其他可能危及個人安全或法律地位的高風險應用，則須在建置系統前接受檢查、與其他嚴格的約束。
違反規定的公司最高將被處以3,000萬歐元、或全球年營收6%的巨額罰款，但在實務上，歐盟監管機構鮮少處以最高罰款。
根據草案，歐盟執委會將禁止在歐洲的某些AI應用，包括會剝削弱勢族群的技術、使用潛意識技術、或對個人社會行為加以評分。執法機構也不得用臉部辨識和即時遠端生物辨識系統，除非是要阻止恐怖攻擊、尋找失蹤孩童或解決其他突發的公安緊急事件。
全球大型AI公司大多集中在美中，包括美國的Google、微軟，及大陸的百度及騰訊，若這些企業要賣產品給歐洲消費者或在歐做生意，可能被迫大幅改變營運。
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