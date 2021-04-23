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雀巢Q1營收增7% 十年最強

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電

瑞士食品巨擘雀巢（Nestle）上季營收寫下十年最大增幅，主因是咖啡、乳製品及寵物食品的需求強勁，顯示這家全球最大食品公司成功抵禦新冠肺炎疫情的衝擊，雀巢股價22日盤中應聲大漲逾3%。

雀巢22日表示，第1季自體營收成長率（不計匯率波動、併購、出售資產因素）達到7.7%，不僅優於去年同期的4.3%，更遠優於分析師原估的3.3%。若計入瑞郎對其他貨幣升值的影響，雀巢上季整體營收較一年前增加1.3%至211億瑞郎，也優於預期。

按品項來看，咖啡是整體營收成長的一大主因，Nespresso定量咖啡的營收攀升逾17%，乳製品躍升15.7%，寵物食品增加8.7%；乳製品之所以熱賣，主要受益於疫情期間掀起的居家烘焙熱，普瑞納（Purina）品牌的寵物食品，也帶動營收成長。

雀巢執行長施耐德指出，零售銷售穩步成長，且家庭以外的銷售通路（如餐館、旅館、自助餐）也出現改善跡象，因此雀巢對全年和中期展望的財測維持不變，營收自體成長率仍落在個位數的中段。

雀巢表示，已進一步調整旗下事業。雀巢已擴大電商和健康科學事業，原因是消費者愈來愈常上網購物，也更關心自身健康。

寵物 咖啡 疫情

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