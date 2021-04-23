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愛馬仕勁揚44% 股價攻頂

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電

在亞洲銷售強勁成長的帶動下，法國精品集團愛馬仕（Hermes）上季營收比一年前躍增44%，優於分析師預期的24%增幅，為精品業復甦再添新跡證，激勵股價22日盤中衝上歷史新高。

愛馬仕22日公布，依恆定匯率計算的上季營收為20.8億歐元（25億美元），股價盤中勁揚3%至1,057歐元。

愛馬仕上季在亞洲市場（日本除外）的銷售激增94%，以中國大陸市場的成長最亮眼；美國與日本的銷售分別成長24%及20%，抵銷了歐洲市場銷售下滑的衝擊。愛馬仕上季在法國本國市場的銷售下滑9%，在其他歐洲市場也減少1%，原因是歐洲實施新一輪的防疫封鎖措施傷害業績。

愛馬仕表示，上季各類產品銷售都強勁成長。執行副總杜埃古耶（Eric du Halgouet）說，上季銷售成長並非是漲價帶動，因為今年來僅漲價1.4%。他說，愛馬仕在所有區域的網路銷售額都增加100%以上，預料網購業績很快就能超越10億歐元。

然而，愛馬仕說，目前仍難以評估全年展望，因為不知道疫情還會肆虐多久，但已為中期營收成長訂立「野心勃勃的目標」。

愛馬仕 法國 日本

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