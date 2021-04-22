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航運業碳排全球排第七 收碳稅可解？

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導
全球航運業總和的碳排放是驚人的，在缺乏協定章程規範下，只能仰賴ICS集團提出碳稅的可能，約束彼此減低碳排放。(photo from Wikimedia)
全球航運業總和的碳排放是驚人的，在缺乏協定章程規範下，只能仰賴ICS集團提出碳稅的可能，約束彼此減低碳排放。(photo from Wikimedia)

「如果航運業是一個國家，他的總碳排放量是在德國之後，高居全球第七」！全球航運業碳排放約佔2%，航運業集團日前共同呼籲，要各國政府收碳稅，他們稱稅收會讓航運公司加大投資新技術，減低碳排放，這項提議也算是彌補國際海事組織的無為。不過，整體來說增加碳稅，轉嫁成本應該會到消費者身上，資金壓力較可能影響小公司。

航運碳排居高不下

根據《英國廣播公司》報導，碳排放量一直都是防止氣候變遷的焦點，美國能源部二氧化碳訊息分析中心指出，全球航運業總和的碳排放約佔2%，排名位於全球第七高，僅落後於中、美、歐盟、印度、俄羅斯、日本及德國，佔比如此之高，卻未被列入《巴黎氣候協定》的規章內，成為碳排放的一大難題。

據《當時議案》，聯合國監管機構國際海事組織（IMO）應該提出一些規章，彌補《巴黎協定》未規範到航運業的問題，但IMO提出的碳排放量限制相當離譜，對比《巴黎協定》非常寬鬆，被環團痛批會增加污染。

至少2年協商完善

對此，代表全球航運90%的國際航運集團（ICS）出面表態，最可行的做法就是各國制定碳稅，增加的稅收會讓航運業評估，是否把稅收轉化成投資成本，改研發新技術減少碳排放，目前計劃是由ICS小組領銜，最快趕在2023年前啟動。

兩年的時限是無可避免的，由於增額稅收或說投資新技術都對航運公司帶來額外成本，這些成本通常會被轉嫁到消費者身上，這對仰賴出口的經濟體是一大打擊，各環節都還需要配套措施。

但也有人擔心，計畫會直接影響到小航運公司，如何讓他們保有競爭力很重要，德國專家麥克金南表示，基於市場考量，各國可能會考慮對這些遵守減少碳排放計畫的業者更多的財政激勵。

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碳排放 巴黎協定 德國

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