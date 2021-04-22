SK海力士副總裁：將擴大投資晶圓代工事業
南韓SK電訊社長兼SK海力士副總裁朴正浩21日表示，SK集團將加碼投資晶圓代工事業。
朴正浩在參加於首爾舉辦的世界IT展開幕典禮後向記者表示，「我們將必須投資晶圓代工事業」，「韓國的無廠半導體公司表示，如果我們能提供他們有如台積電水準的晶圓代工服務，他們將能夠在許多新領域發展技術」。
朴正浩說：「我們同意這樣的看法，因此將大幅投資於晶圓代工事業。」這次朴正浩首次公開談論晶圓代工投資。
朴正浩關於晶圓代工投資的談話，提高SK海力士收購國際晶圓代工企業或入股投資的可能性。雖然目前晶圓代工營收在SK海力士的總營收占比不到5%，但不能排除這家記憶體大廠可能像三星電子一樣，透過併購方式強力切入晶圓代工產業的可能性。
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