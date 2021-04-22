快訊

長照機構人員明起接種AZ疫苗 指揮中心下午2時記者會

南韓女性三代的傷害複製？故鄉陌事至死方休

聽新聞
test
0:00 / 0:00

英特爾打贏與VLSI第二宗晶片專利官司 免於賠償數十億

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
英特爾打贏與VLSI Technology的第二宗晶片專利官司。 路透
英特爾打贏與VLSI Technology的第二宗晶片專利官司。 路透

美國德州Waco聯邦法院一個陪審團周三（21日）裁定，英特爾（Intel）沒有侵害VLSI Technology擁有的兩項晶片專利；英特爾打贏這場輸了可能要賠償數十億美元的官司。

英特爾與VLSI的專利爭訟共有三案，這是三個案件中的第二案。同一個法院不同陪審團，上個月才在第一案判英特爾侵權，要賠VLSI 21.8億美元。

第三案排定在今年6月開始聽審。VLSI Technology對英特爾提出的這些晶片專利侵權訴訟，其中所涉的專利在2019年初以前，歸荷蘭晶片製造商恩智浦半導體（NXP）所有。

周三裁定的這宗官司，VLSI尋求損害賠償30億美元。英特爾發布聲明，對周三的陪審團裁定表示欣慰，英特爾說，VLSI拿用於MP3播放器上過期的專利，指控英特爾先進的處理器侵權，是缺德的請求。

專利 半導體 荷蘭

延伸閱讀

全球晶片擴產大戰 未來恐產量過剩

張忠謀：難再打造下個護國神山

張忠謀論台灣半導體業：美中非對手 三星是勁敵

英特爾上季財報 市場看淡

相關新聞

英特爾打贏與VLSI第二宗晶片專利官司 免於賠償數十億

美國德州Waco聯邦法院一個陪審團周三（21日）裁定，英特爾（Intel）沒有侵害VLSI Technology擁有的兩...

率先減碼QE！加拿大央行暗示2022年升息

加拿大央行宣布將購債計畫規模縮減四分之一，並且暗示可能會提前在2022年底升息，這反映加拿大央行立場轉鷹，為邁向撤回因應...

華爾街知名投資人米納德：比特幣近期可能大跌50%

古根漢（Guggenheim Partners）全球投資長米納德（Scott Minerd）周三（21日）在美國財經媒體...

美股三大指數回神 Netflix財報不佳 收盤大跌逾7%

美股三大指數周三（21日）回神，扭轉前兩日的跌勢，標普500指數的多數類股都上揚，因投資人持續敲進有望受惠於經濟復甦的類...

鈀金猛飆4%創歷史新高 油價重挫2%、連跌兩天

國際油價周三（21日）挫跌2%，連續第二天下跌，觸及一周低點，因美國原油庫存意外增加，市場也擔心印度新冠病例數激增，打擊...

台積電、聯電ADR勁揚逾2% 隨費半指數強彈

台股ADR周三（21日）上漲，台積電ADR大漲逾2%，較台北交易股票溢價率為11.49%。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。