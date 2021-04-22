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英特爾打贏與VLSI第二宗晶片專利官司 免於賠償數十億
美國德州Waco聯邦法院一個陪審團周三（21日）裁定，英特爾（Intel）沒有侵害VLSI Technology擁有的兩項晶片專利；英特爾打贏這場輸了可能要賠償數十億美元的官司。
英特爾與VLSI的專利爭訟共有三案，這是三個案件中的第二案。同一個法院不同陪審團，上個月才在第一案判英特爾侵權，要賠VLSI 21.8億美元。
第三案排定在今年6月開始聽審。VLSI Technology對英特爾提出的這些晶片專利侵權訴訟，其中所涉的專利在2019年初以前，歸荷蘭晶片製造商恩智浦半導體（NXP）所有。
周三裁定的這宗官司，VLSI尋求損害賠償30億美元。英特爾發布聲明，對周三的陪審團裁定表示欣慰，英特爾說，VLSI拿用於MP3播放器上過期的專利，指控英特爾先進的處理器侵權，是缺德的請求。
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